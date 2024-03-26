64 ruhsatsız silah ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Bu kapsamda ruhsatsız 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 34 tabanca, ruhsatsız 27 av tüfeği, ruhsatsız 2 kurusıkı tabanca, 65 şarjör, 2 bin 735 dolu fişek, 2 çelik yelek, gümrük kaçağı bin 119 paket sigara, 82,5 litre içki ile 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi; çeşitli suçlardan aranan 318 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlar ile yakalanan 9 şüpheli, tutuklandı. Öte yandan uygulamalarda 117 motosiklete toplam 1 milyon 765 bin 644 lira ceza kesildi, 62'si trafikten menedildi. Ekipler, kavşak ve bulvarlarda cam silip, dilenerek sürücülere rahatsızlık verdiği belirlenen 36 kişiye de işlem uyguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.