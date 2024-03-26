Kırklareli'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 4 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında son 1 haftada yaptığı uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 8 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 8 organizatörden 4'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.