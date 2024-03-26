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Kırklareli'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 4 organizatör tutuklandı.

Kırklareli'de 111 düzensiz göçmen yakalandı mask
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 4 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında son 1 haftada yaptığı uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 8 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 8 organizatörden 4'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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26 Mar 2024 - 11:51 DHA Kirklareli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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