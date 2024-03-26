"Saldırıyı kimin emrettiğini bilmek istiyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısının ardından alınan önlemleri değerlendirmek üzere Moskova yerel yönetim yetkilileri, ilgili bakanlık temsilcileri ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla video konferans toplantısı düzenledi. Putin toplantıda, "Rusya'ya ve halkına karşı yapılan bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Kimin emrettiğini bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin video konferans görüşmesinde şu açıklamalarda bulundu;
“Bu suçun, ideolojisiyle İslam dünyasının yüzyıllardır mücadele ettiği radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz.
Ama şunu da görüyoruz ki, ABD çeşitli kanallar aracılığıyla uydularını ve dünyanın diğer ülkelerini, istihbarat verilerine göre Moskova'daki terör saldırısında sözde Kiev'den bir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor.”
“Rusya'ya ve halkına karşı yapılan bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Kimin emrettiğini bilmek istiyoruz.”
“Bir şey çok açık: 22 Mart'ta Rusya'nın başkentinde işlenen korkunç suç, daha önce de söylediğim gibi, bir korkutma eylemidir. Ve ardından şu soru ortaya çıkıyor: Bundan kim yararlanıyor?”
“Elbette şu sorunun da cevabını vermek gerekiyor: Teröristler suçu işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştılar, orada onları kim bekliyordu?”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.