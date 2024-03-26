Hazine arazisi satışıyla dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hazine'ye ait arazilerin sahte evrak düzenlenerek satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 22 Mart'ta Muğla, Ankara, İstanbul ve Antalya'da şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 cep telefonu, 3 bilgisayar, çok sayıda boş ve dolu senet, tapu fotokopisi, devir sözleşmesi ile vekaletname ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, Hazine'ye ait arazileri sahte evrak düzenleyerek satarak 30 kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.