26 Mar 2024 - 11:07 - Dünya

Rusya’da terör saldırısında 3 kişi daha tutuklandı

Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi, Crocus Belediye Binası’nda gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olarak 3 kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Mahkeme, tutuklananların iki erkek kardeş ve bir babadan olduğunu belirtti.