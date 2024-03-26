Rusya’da terör saldırısında 3 kişi daha tutuklandı

Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi Aminchon Islomov, Dilovar Islomov adlı kardeşlerin ve baba Isroil Islomov’un Crocus Belediye Binası terör saldırısı davası kapsamında tutuklandığını açıkladı. Mahkeme, şüphelilerin 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklu kalacağını belirtti.
Mahkeme dün terör saldırısını düzenlediği suçlamasıyla Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov’un tutuklanması kararını vermişti. Açıklamada, “Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi şüphelilerden Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'a karşı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205 sayılı yasası (terör eylemleri) kapsamında 1 ay 28 gün yani 22 Mayıs 2024 tarihine kadar tutukluluk kararı verdi” denilmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.