Bingöl’de 733 obje bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Solhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Takibe alınan şüphelilerin içinde olduğu otomobil, Şeref Meydanı'nda durduruldu. Yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 717 sikke, 6 yüzük, 8 figür ve 2 obje ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.