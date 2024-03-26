26 Mar 2024 - 11:03 - Asayiş

Edirne’de kaçak göçmen operasyonu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta, Bulgaristan'a gitmeye çalışan 8 Filistinli kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı.