"Nasıl geçiniyorsun?" sorusuna cevap verdi

Acun Ilıcalı ile evliliğinin sona ermesinin ardından Meedo ile ilişki yaşayan Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de son bulmuştu. 3 Mayıs 2023'te Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşandı.
Şeyma Subaşı'na bir takipçisi "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun? Neyle geçiniyorsun arkadaşların var mı oralarda" yazdı.
Şeyma Subaşı herkesin merak ettiği bu soruya "Allah bilir" yanıtını verdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.