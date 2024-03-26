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"Nasıl geçiniyorsun?" sorusuna cevap verdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, hareketli yaşam tarzını sürdürüyor. Parti mekanlarını ve farklı ülkeleri gezen Subaşı, mali kaynaklarıyla ilgili sorulara cevap verdi.

"Nasıl geçiniyorsun?" sorusuna cevap verdi mask

Acun Ilıcalı  ile evliliğinin sona ermesinin ardından Meedo ile ilişki yaşayan Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de  son bulmuştu. 3 Mayıs 2023'te Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

Şeyma Subaşı'na   bir takipçisi "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun? Neyle geçiniyorsun arkadaşların var mı oralarda" yazdı.

Şeyma Subaşı herkesin merak ettiği bu soruya "Allah bilir" yanıtını verdi.

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26 Mar 2024 - 10:41 - Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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