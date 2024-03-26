"Nasıl geçiniyorsun?" sorusuna cevap verdi

Acun Ilıcalı ile evliliğinin sona ermesinin ardından Meedo ile ilişki yaşayan Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de son bulmuştu. 3 Mayıs 2023'te Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

Şeyma Subaşı'na bir takipçisi "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun? Neyle geçiniyorsun arkadaşların var mı oralarda" yazdı.

Şeyma Subaşı herkesin merak ettiği bu soruya "Allah bilir" yanıtını verdi.