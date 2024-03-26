Çaldığı motoru 500 liraya sattı

Olay, 28 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi''nde meydana geldi. Eşiyle alışverişe giden Adil Kahraman, motosikletini kaldırıma park edip, markete girdi. Bu sırada caddede yürüyen Murat B., gidon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. Hırsızlıktan saatler sonra şüpheli, evine yakın bir sokakta Arzu I.'nın park halindeki motosikletini de çalıp, kaçtı. Hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, eşkalini belirledikleri Murat B.'yi evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, "Yolda yürürken, marketin önündeki motosikleti görünce çok beğendim. O anda çalmaya karar verdim. Tanımadığım bir kişiye de 500 lira karşılığında sattım. Diğer motosikleti ise ben çalmadım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çalıntı motosikletler ise bulunamadı.