Murat Kurum'un seçim torbasını çöpe attı!

İlk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. AK Parti adına evine bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınlayan Ünalmış, "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı. Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır" sözünü paylaşarak "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?" şeklinde yazdı.