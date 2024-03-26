Murat Kurum'un seçim torbasını çöpe attı!

İlk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. AK Parti adına evine bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınlayan Ünalmış, "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı. Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır" sözünü paylaşarak "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?" şeklinde yazdı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.