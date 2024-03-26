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Murat Kurum'un seçim torbasını çöpe attı!

Yer Gök Aşk ve Gülcemal dizilerle tanınan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı.

Murat Kurum'un seçim torbasını çöpe attı! mask
Murat Kurum'un seçim torbasını çöpe attı!
Murat Kurum'un seçim torbasını çöpe attı!
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İlk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. AK Parti adına evine bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınlayan Ünalmış, "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı. Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır" sözünü paylaşarak "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?" şeklinde yazdı.

Murat Kurum'un seçim torbasını çöpe attı!
Murat Kurum'un seçim torbasını çöpe attı!

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26 Mar 2024 - 09:50 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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