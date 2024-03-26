İntihar eden Uğur Falay'la ilgili açıklama

Bahçelievler'de annesi Hüsna Falay(58) ve kız kardeşi İrem Falay(21) öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'ne giderek intihar eden Uğur Falay'la ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "25 Mart günü saat 10:40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay(35, yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın, 15 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir. Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi Hüsna Falay(58) ve kız kardeşi İrem Falay (21) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır" denildi.