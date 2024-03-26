"Suat Pamukçu’ya hakkımızı helal etmiyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Beylikdüzü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Erbakan, “ Her kesimden oy alan, Beylikdüzü'nün tanıdığı, bildiği bir başkanımız ve bir de milletimizin 55 senelik tarihinde çok iyi tanıdığı Milli görüş, Erbakan Hoca'mızın ismi, Vehbi Orakçı başkanımızla bir araya geldiği için muazzam bir sinerji oluştu. Şu anda Vehbi Orakçı başkanımız, belediye başkanlığını aldı diyebiliriz. Yine de son 6 gün çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mutlaka da sandık başına gidip oyumuzu vereceğiz" diye konuştu.

"BİZİM İNANCIMIZDA HALKA HİZMET, HAKKA HİZMET"

Erbakan, “Burada rantçı belediyecilik anlayışıyla ahlaklı belediyecilik arasındaki farkı kısaca ifade etmek isterim. Rantçı belediyecilik, belediye başkanlığı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görüyoruz. Ahlaklı belediyeciliği, Milli Görüş belediyeciliğinde başkan makamını milletin derdine derman olacak Allah'ın rızasını kazanacağı bir ibadet makamı olarak görüyoruz. Aradaki fark bu. Biri ticaret yapıyor. Biri ibadet yapıyor. Neyin ibadeti? Bizim inancımızda halka hizmet, Hakka hizmet. İnsanların en hayırlısı kendi kendine yaşayan kendisine iyilik yapan, kendi iyiliği için adım atan değil. İnsanların en hayırlısı kendisinden başka insanlara faydası dokunan. Bizim inancımız bu. İyilik olması için kendinizden bir başkasına o iyiliğin yapılması lazım. Bir faydanız dokunması lazım. Ve bu faydanın dokunacağı iyiliğin yapılacağı en güzel kurumlardan bir tanesi de belediyedir, belediye başkanlarıdır" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE BU SUİKASTIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

İBB Başkan Adayı Altınöz ise “Bugün 25 Mart 2024. Rahmetli şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15’inci seneyi devriyesi. Onun bir suikasta kurban gittiğini düşünüyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu suikastın peşini bırakmayacağımızı da sizlerin vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Erbakan Hoca'mızın yanında çok sağlam durmuştu. Hükümetin kurulmasında çok büyük rolü olmuştu. Bu bakımdan biz onun iyi bir dava insanı olduğunu, iyi bir dava adamı olduğunu şahitlik edebilecek insanlarız" diye konuştu.

“ÜYE SAYIMIZI YÜZDE 100’E YAKLAŞAN BİR ORANDA ARTTIRDIK"

Altınöz, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlerde güzel bir kampanya yürüttük. Teşkilatımız bizimle birlikte sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, gezdi. Ahlaklı belediyecilik için çok az kaldı. İnşallah 1 Nisan sabahı da biz devir teslim törenlerini yapacağımızı ifade ediyoruz. İlçelerimizde de, büyükşehirde de başarılı bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Bunu sahadan almış olduğumuz güçle söylüyoruz. Aynı zamanda üye sayısında 500 bini geçtik. Bu da bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Şu anda Yeniden Refah Partisi Türkiye'de en hızlı üye kaydeden hatta bir dünya rekoru kıran parti noktasına geldi. Biz üye sayımızı yüzde 100’e yaklaşan bir oranda arttırdık ve 500 bin sayısını geçtik. Özellikle son zamanda genel seçim sonrası yapmış olduğumuz çalışmalarda üye sayılarını arttırdığımızdan dolayı bizi çok memnun etti. İnşallah ‘Özümüzde gayret var, özümüzde ahlak var, özümüzde adil düzen var’ sloganıyla çıkmış olduğumuz bu seçim kampanyasında Allah bize yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını nasip etsin. Bizi zaferle taçlandırsın" ifadelerini kullandı.

“TEŞKİLAT OLARAK KENDİSİNE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Altınöz, “Suat Pamukçu Milletvekilimizin AK Parti'ye geçişiyle alakalı hakkımızı helal etmediğimizi ifade edebiliriz. Özellikle de teşkilatımız kendisine hakkını helal etmiyor ve beddua ediyor. Teşkilatımızdaki ceplerinde yol parası yokken sekiz kilometre yürüyen genç teşkilat mensuplarımız, kadınlarımız evlerinde çoluğunu çocuğunu komşusuna bırakıp seçim kampanyasında Suat Pamukçu Milletvekili olsun diye bizim partimizin genel sekreteri İstanbul'dan milletvekili çıksın diye birçok insan gece gündüz çalıştı ve Suat Pamukçu Bey hiç utanmadan gitti. AK Parti’ye üye oldu. Rozet takıldı. Bizim davamızda elbette bunlar gelip geçici görüntülerdir. Gelip geçici fotoğraflardır ama başta biz olmak üzere teşkilatımızın özellikle de gerçekten de zor şartlarda bu teşkilatta malıyla, canıyla cihat eden kardeşlerimizin Suat Pamukçu'nun yapmış olduğu bu harekete beddualar ettiğini ve çok üzüldüklerini buradan ifade edebilirim. Teşkilat olarak kendisine hakkımızı helal etmiyoruz. Kendisine partimizden ayrıldığı zaman milletvekilliğinden de istifa etmesini söylemiştik. Suat Pamukçu yaklaşık 250 bin lira maaş alıyor. Bu 250 bin lira maaşın bir kısmı emekli Milletvekili olduğu için bir kısmı da şu anda milletvekili olduğu için. Yani kaymaklı ekmek kadayıfı tabir edilen böyle bir maaş alıyor ve utanmadan da şu anda başka bir partiye geçmek suretiyle bu parayı da çoluğuyla çocuğuyla yiyorsa da eğer bunun helal olmadığını da buradan paylaşmak istiyorum. Biz güçlü bir partiyiz. Yerel seçimlerde inşallah sandıklardan birinci parti olarak çıkacağız. Bizim içimizde eğer onun gibi düşünen arkadaşlarımız varsa da bunlar iki kişidir, üç kişidir, beş kişidir. Ama bizim teşkilatımız sağlamdır" dedi.