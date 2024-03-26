Nevruz kutlamalarında cep telefonu çalan kişilere gözaltı

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta yapılan nevruz kutlamaları sırasında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Kutlamaların sürdüğü sırada 22 kişinin polise şikayeti üzerine ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve fiziki takiple şüphelileri belirledi. Batman'dan gelen 2'si kadın 5 şüpheli, kutlama alanında çıkmadan gözaltına alınırken, bir otomobilde yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu. A.İ.'nin 37, V.G.'nin 8, E.G.'nin 13, Ö.İ.'nin 6 ve F.İ.'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.