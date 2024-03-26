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Nevruz kutlamalarında cep telefonu çalan kişilere gözaltı

Batman'dan Diyarbakır'a gelip, 21 Mart'taki nevruz kutlamalarına katılan, burada 22 kişinin cep telefonu çalan 5 şüpheli, polisin titiz çalışması ile alandan çıkmadan gözaltına alındı.

Nevruz kutlamalarında cep telefonu çalan kişilere gözaltı mask
Nevruz kutlamalarında cep telefonu çalan kişilere gözaltı
Nevruz kutlamalarında cep telefonu çalan kişilere gözaltı
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Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta yapılan nevruz kutlamaları sırasında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Kutlamaların sürdüğü sırada 22 kişinin polise şikayeti üzerine ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve fiziki takiple şüphelileri belirledi. Batman'dan gelen 2'si kadın 5 şüpheli, kutlama alanında çıkmadan gözaltına alınırken, bir otomobilde yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu. A.İ.'nin 37, V.G.'nin 8, E.G.'nin 13, Ö.İ.'nin 6 ve F.İ.'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

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26 Mar 2024 - 09:38 DHA Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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