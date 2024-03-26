Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu paylaştı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, parlak kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un yüzünü kameralardan uzak tutmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla birlikte kumsalda çektirdiği fotoğrafı yayınladı.

40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notunu düştü. Eşiyle ve oğluyla ilgili duygusal mesajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Hayranları oyuncuya, "Acil Başak Dizer'e sırrını sormam lazım acil", "Ders değil çalışasın kitap değil, okuyasın", "Allah herkese senin gibi bir eş nasip etsin", "Başka bir evrende benim hayalim", " Her hareketi olay olan tek erkek" gibi yorumlar yaptı.