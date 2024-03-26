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Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu paylaştı

Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun ailesiyle ilgili duygusal mesajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, paylaşıma büyük ilgi gösterirken çeşitli yorumlar yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu paylaştı mask
Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu paylaştı
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, parlak kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Başak Dizer  ile mutlu  bir evliliği sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un yüzünü kameralardan uzak tutmayı tercih  eden Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla birlikte kumsalda çektirdiği fotoğrafı yayınladı.

40 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notunu düştü. Eşiyle ve oğluyla ilgili duygusal mesajı  sosyal medyada çok konuşuldu.

Hayranları oyuncuya, "Acil Başak Dizer'e sırrını sormam lazım acil", "Ders değil çalışasın kitap değil, okuyasın", "Allah herkese senin gibi bir eş nasip etsin", "Başka bir evrende benim hayalim", "  Her hareketi olay olan tek erkek" gibi yorumlar yaptı.

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26 Mar 2024 - 09:16 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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