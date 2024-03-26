Cem Yılmaz'dan alkışlanacak hareket!

Bağışın ardından Cem Yılmaz'a teşekkür eden Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Sevgili üyemiz Cem Yılmaz'a tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Çok özel anların yaşandığı, hepimiz için çok kıymetli bir geceydi. Elini üzerimizden hiç çekmeyen, her zaman meslektaşlarıyla omuz omuza olan çok değerli üyemiz Özkan Uğur'u ise özlemle andık. Meslektaş adaylarımız, konservatuvar öğrencilerini de bu özel gecede ağırlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Dayanışmayla, güzel günlere" ifadelerine yer verdi.