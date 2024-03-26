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Cem Yılmaz'dan alkışlanacak hareket!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Tim Show Center'da gerçekleştirdiği 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni gösterisinden elde ettiği geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

Cem Yılmaz'dan alkışlanacak hareket! mask
Cem Yılmaz'dan alkışlanacak hareket!
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Bağışın ardından Cem Yılmaz'a teşekkür eden Oyuncular Sendikası,  sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Sevgili üyemiz Cem Yılmaz'a tüm üyelerimiz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Çok özel anların yaşandığı, hepimiz  için çok kıymetli  bir geceydi. Elini üzerimizden hiç çekmeyen,  her zaman meslektaşlarıyla omuz omuza olan çok değerli üyemiz Özkan Uğur'u  ise özlemle andık. Meslektaş adaylarımız, konservatuvar öğrencilerini de bu özel gecede ağırlamış olmanın sevinci içerisindeyiz. Dayanışmayla, güzel günlere" ifadelerine yer verdi.

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26 Mar 2024 - 09:13 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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