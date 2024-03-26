Televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, tesettüre girdi.
Sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, tesettüre geçerek çektiği fotoğraflarını paylaştı. Başörtüsü takarak verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamaktan geri kalmadı. Oyuncunun bu pozları, tesettür ürünleri satan sayfalar tarafından da paylaşıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.