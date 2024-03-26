Televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, tesettüre girdi.

Sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, tesettüre geçerek çektiği fotoğraflarını paylaştı. Başörtüsü takarak verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamaktan geri kalmadı. Oyuncunun bu pozları, tesettür ürünleri satan sayfalar tarafından da paylaşıldı.