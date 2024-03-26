- Yaşam

Sompo yeni ürününü tanıttı

Sompo, yeni ürünü "Komplikasyon Sigortası" ile sağlık alanında hizmet almak isteyen yabancı uyruklu ziyaretçileri güvence altına alacak.

Sompo yeni ürününü tanıttı mask

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo, yabancı uyruklu ziyaretçilere sunduğu yeni ürünü "Komplikasyon Sigortası"nı tanıttı.

Ürün Türkiye'de sağlık alanında hizmet almak isteyen yabancı ziyaretçileri oluşabilecek komplikasyonlara ve operasyonun tekrarlanması gibi durumlara karşı güvence altına alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Özel Ürünler Direktörü Serdar Ayabay, sağlık sigortacılığının Türkiye'deki sigortacılık sektöründe en hızlı büyüyen alan olduğunu belirtti.

Sağlık turizminin de her geçen büyüdüğünü vurgulayan Aybay, şu değerlendirmede bulundu:

"TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,4 milyon kişi ülkemizi sağlık hizmeti alma amacıyla ziyaret etti. Bu yıl da sağlık turizmi için ülkemize gelecek turist sayısında artış olması bekleniyor. Sompo olarak, bu alandaki ihtiyaçları tespit ettik ve Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen yabancı uyruklu kişilere Komplikasyon Sigortası'nı sunduk." ​​​​​​​

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26 Mar 2024 - 08:39 AA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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