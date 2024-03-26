Yunanistan'ın milli günü kutlandı

Yunanistan Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'in ev sahipliğindeki resespiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan resepsiyonda konuşan Büyükelçi Bizakis, iki ülke arasında son dönemde gelişen pozitif diplomatik ilişkilere vurgu yaptı. Bizakis, "Halklarımız, bir yıl önce Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından samimi dayanışma duygularını açıkça ortaya koymuşlardır. Yunanistan, saatler içerisinde arama kurtarma ekipleri ve tonlarca insani yardım göndererek müdahale eden ilk ülkeler arasında yer almıştır. Bugün Ankara'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarımız çok özel bir çerçevede, iki ülke liderlerinin gerginliklerden uzak, barışçıl bir şekilde komşu olarak yaşamanın yollarını keşfetmeye karar verdikleri bir noktada gerçekleşmektedir. Etrafımızda yeterince gerilim ve kriz olduğu doğrudur, Orta Doğu'daki mevcut kriz ve Ukrayna'da devam eden savaş gibi. Ülkelerimizin niyeti, ilişkilerinde yeni yaratıcı yollar aramaktır" dedi.