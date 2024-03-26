Teknoloji ve dijital dönüşümdeki öncü rolü ile çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom, yeni One UI 6.1 güncellemesiyle yapay zekâ ile güçlenen Galaxy AI teknolojisine sahip Samsung Galaxy cihazları Türk Telekom mağazalarında müşterileriyle buluşturuyor.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak, “Tüm müşteri segmentlerimiz için farklılaşan servisler ve değişen ihtiyaçlar karşısında sürekli güncellediğimiz ürün yelpazemizle Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda hayatın her alanına dokunan bir deneyim sunuyoruz. Amacımız müşterilerimizle temas ettiğimiz tüm kanallarda, onların yaşamına değer katacak ürün ve hizmetler sunmak. Müşteri odaklı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürürken müşterilerimizin ihtiyaçlarını uçtan uça karşılayan bir zincir oluşturmayı öncelik edindik. Dijitalleşme yolculuğunda sanal gerçeklik, nesnelerin iletişimi, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ gibi teknolojiler hayatımızda önemli bir yer almaya başladı. Mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimizi geniş ürün yelpazesiyle buluşturuyor, akıllı cihazlara ve yeni nesil teknoloji ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için avantajlı fırsatlar sunuyoruz” diye konuştu.

Yapay zekâ desteği ile bariyerleri aşan iletişim

Yeni gelen güncelleme sonrasında cihazda yüklü olan ve bulut tabanlı kullanılan yapay zekâ yeteneklerini birleştirip hibrit bir yaklaşımla geliştirilerek kullanıcılara mobil yapay zekâ deneyimi sunuluyor. Yapay zekanın becerilerini iletişime taşıyan Galaxy AI ile kullanıcılar yazılan mesaj içeriklerinin tonunu ayarlayabilecek ve Chat Asistanı kullanarak mesajları 13 farklı dilde tercüme edebilecek. Galaxy kullanıcıları, Live Translate ile telefon görüşmelerini ses ve metin olarak çevirebilecek. Yine Galaxy kullanıcıları Sözlü Çevirmen sayesinde canlı konuşmaları bölünmüş ekranlarda metin çevirileri oluşturuyorken bu sayede kullanıcılar seyahatleri sırasında farklı dillerden insanlarla spontane konuşmalar yapabilecek. Yaratıcı Düzenleme özelliği sayesinde fotoğraflarındaki nesneleri kolayca yeniden boyutlandırabilecek, konumlandırabilecek ya da silebilecek.

Mart ayı sonunda gelecek güncelleme ile Galaxy AI; Galaxy S24 serisinden sonra Galaxy S23 Serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Tab S9 cihazlarında da kullanılabilecek. Bu cihazları satın almak isteyen müşteriler; Türk Telekom mağazalarından avantajlı fiyatlar ile cihazlara sahip olabilecek.