Trump’a göre ABD’deki İsrail lobisi zayıfladı

İsrail'in HaYom gazetesine röportaj veren Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ı bölgedeki savaştan sorumlu tutarak, "Çünkü Hamas ona saygı duymuyor. İki cümleyi bir araya getiremiyor. Konuşamıyor. O çok aptal bir insan. Aptal bir insan. Dış politikası 50 yıl boyunca korkunçtu. Onun döneminde diğer yönetimlerde bulunan insanlara bakarsanız onu zayıf ve etkisiz görüyorlar. Onun yerinde ben olsaydım Hamas böyle bir saldırıyı asla gerçekleştiremezdi." açıklamasını yaptı.

Trump, "Biden İsrail'in dostu değil. Çünkü Biden İsrail'in dostu olsaydı 7 Ekim asla yaşanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklarınız ya da torunlarınız Hamas tarafından kaçırılsa ve 7 Ekim'den bu yana birçok İsraillinin yaşadığı vahşete maruz kalsa nasıl tepki verirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Hemen hemen aynı şekilde davranacağımı söyleyebilirim. Bunu yapmamak için deli olmak gerekir. Yalnızca bir aptal bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.

Trump, "Savaşın patlak vermesinin ardından ortaya çıkan antisemitizm dalgasına nasıl karşı koyardınız?" sorusunu yanıtlarken, "Bence İsrail çok büyük bir hata yaptı. İsrail'i aramak ve 'Bunu yapmayın' demek istedim. Bu fotoğraflar ve çekimler. Yani Gazze'deki binalara atılan bombaların görüntüleri. 'Bu korkunç bir portre' dedim. Dünya için çok kötü bir resim. Dünya bunu görüyor." dedi.

İsrail’in ABD’de eskiden sahip olduğu desteğin şimdi olmadığını söyleyen Trump, "Yaklaşık 15 yıl önce İsrail en güçlü lobiye sahipti. Eğer bir siyasetçiyseniz İsrail hakkında kötü bir şey söyleyemezdiniz, bu siyasi kariyerinizin sonu olurdu. Bugün ise neredeyse tam tersi." şeklinde konuştu.

Trump, "İsrail'in tanıtım ve halkla ilişkiler konusunda daha iyi olması gerekiyor çünkü şu anda mahvolmuş durumdalar. Bence halkla ilişkiler anlamında çok kötü bir şekilde zarar görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.