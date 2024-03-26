Hizmet ağına yeni sağlık kurumları ekledi

Anadolu Sigorta, müşterilerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Türkiye genelinde hastane ağını genişletmeyi ve sigortalıların seçeneklerini artırmayı sürdürüyor. Sunduğu yenilikçi ürün ve hizmet çeşitliliğinin yanı sıra anlaşmalı kurum ağını da sürekli büyüten Anadolu Sigorta, 2023 yılından bu yana 441 yeni kurum ile Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında toplam 561 yeni anlaşma yaptı.

Yeni kurum anlaşmalarını devreye alarak Türkiye’nin birçok ilinde müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlayan Anadolu Sigorta, müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunarken daha erişilebilir olmayı geçmişte olduğu gibi bugün de çok önemsiyor. 2023’den bu yana Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kurum anlaşmalarını büyüterek sigortalılarının bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun adımlar atan Anadolu Sigorta, hizmet ağına eklediği yeni sağlık kurumları ve devreye aldığı yeni kampanyalar sayesinde gelecekte de sigortalılarının yanında durmaya devam edecek.