"Sosyal Etki Zirvesi' Levent'te

"Sosyal Etki Zirvesi'24" ‘Sosyal Fabrika - Toplumsal Dönüşüm Platformu’ ve ‘Nasıl Bir Ekonomi / ekonomim.com işbirliği ile; Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Kamu Kuruluşları, Üniversiteler, Kurumlar, Medya ve İş Dünyası Temsilcilerinin de katılımlarıyla sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla “Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz” mottosuyla 30 Mayıs 2024 tarihinde İş Sanat, Levent İstanbul’da gerçekleşecek.

"Sosyal Etki Zirvesi'24” Paydaşları:

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı – AKEV, ANGİKAD - Girişimci İş Kadınları Derneği, Arya Women, Askıda Ne Var, Birlikte Geleceğiz, Blockchain Women İstanbul, Buldan Vakfı, Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), Değişim Liderleri Derneği, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Faydasıçok Vakfı, Geleceğe Adımlar, Derneği, Gen Türkiye, Habitat Derneği, Hayal Gücü Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Fatih Rotary Kulübü, İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-SKD Türkiye, İyiliğe Uçanlar, İyilik İçin Sanat, İzmir İş Kadınları Derneği - İZİKAD, JCI Türkiye, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği - GİKAD, Kızlar Sahada, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği - Kalben, Öğretmen Akademisi Vakfı, Pazarlama İletişimcileri Derneği - PİD, PERYÖN- Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Seda Yekeler Vakfı - SEYEV, Sektörel Dernekler Federasyonu - SEDEFED, Teknolojide Kadın Derneği - WTECH, TurkishWIN, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği-TUED, Türkiye Bilişim Derneği, Yanındayız, Yeniden Biz, Yetkin Gençler-YETGEN ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği gibi 39 paydaşımız olmak üzere devam eden paydaşlık iletişimi nedeniyle bu sayı her gün değişmektedir.

“Eşitsizliklerden Eşitlik Arayış” hedefimize hep birlikte ulaşma umudumuzu güçlendireceğimize inancımız tam. Her gün artan paydaşlık sayımızda bu umudun en büyük destekçisidir.