- Asayiş

PTT şubesinin camlarını kırdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kargosunu zamanında teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını kırdı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

PTT şubesinin camlarını kırdı
PTT şubesinin camlarını kırdı
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Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesinde bulunan PTT Şubesi'nde yaşandı. Yurtdışından kargosu gelen bir kişi, paketinin zamanında gelmediğini öne sürerek, PTT şubesinin camlarını kırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kargosunu zamanında alamadığı gerekçesiyle PTT Kargo'nun camlarını kıran saldırgan, gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

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26 Mar 2024 - 02:05 DHA Ankara/ Sincan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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