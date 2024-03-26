THY uçağı İstanbul'a geri döndü

THY’nin TK-1313 sefer sayılı TC-LTO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı Valencia seferini yapmak üzere saat 14.50’de İstanbul Havalimanı’dan kalkış yaptı. Uçak Saraybosna üzerine seyir halindeyken uçakta bulunan bir bebek nefes almamaya başladı. Bebek yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Uçak saat 16.30’da İstanbul Havalimanı’na inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.