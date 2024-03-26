Ozan Kabak'a doğum günü süprizi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Avusturya ile oynanacak özel maç için Viyana'da kamp yaptığı otelde bulunan ay-yıldızlı ekipte 24’üncü yaş günü olan Ozan Kabak için kutlama düzenlendi.
Ozan, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yedi ve daha sonra da tebrikleri kabul etti. Takımdaki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten savunma oyuncusu, doğum gününü milli takımda kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yarın akşam Avusturya karşısında alınacak galibiyetle daha da mutlu olacağını söyledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.