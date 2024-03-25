Yıldız'dan Esenyurt'a ‘İhtiyaç kart’ sistemi sözü

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Kıraç Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Yıldız, "Burası Esenyurt ile birleştirildi. Birleşince vatandaş, bölgenin daha çok genişleyip, hizmet alacağını düşünürken, hizmet gelmemiş ve daha da mutsuz olmuşlar. AK Parti’nin adayı bu beldenin eski belediye başkanıymış. Şu anda da AK Parti adayı ve halkın bu beldeyi Esenyurt ile birleştirdiğinden dolayı büyük bir tepkisi var. Burası küçük bir beldeyken de kendisi hizmet edemediği için vatandaş duruma tepkili, bunu gördüm. Vatandaş, bizi bekliyormuş ve bize destek olacağını söylediler” dedi.

'Hem veren hem de alan incinmemeli'

Yıldız, “Çünkü bu insanlar Anadolu’dan göç etmişler ve kalabalık aileler, geçim sıkıntıları var. Kirasını ödeyemeyen, evini geçindiremeyenler var. Son 10 yılda sadece Esenyurt’ta da değil Türkiye genelinde sosyal yardımlarla geçinen aileler oluştu. İlk başta bu kömür ile başladı, ardından kumanyalar devam etti. Esenyurt’ta kime sorsak, ‘Geçinemeyen durumu olmayanlar kim?’ diye hemen gösteriyorlar. O kadar incitici bir durum ki normalde bu konuların çok gizli olması lazım. Düşünün çocuğunuz var ve sokakta arkadaşlarıyla oynarken, anne ve babasının o yardımlarla geçindiğini söylüyor. Çocuğun düştüğü durumu, mahcubiyetini ve ezikliğini düşünün. Bir de mahallenizdeki inşalara karşı onun burukluğunu düşünün. Bunlar insanı acıtan bir durum. Yüzde 90’ımız Müslüman diyoruz ama bu Müslümanlık ile de bağdaşmayan bir durum. Bu yardımlar gizli olmalı. Hem veren hem de alan incinmemeli. Bu bölgede bu yapılmamış. Ben iki yıl içinde, mahallesinde yardıma ihtiyacı olan ve yardım alan kim var dediklerinde, bu insanları gösterememelerini sağlayacağım. Öyle bir sisteme oturtacağız ki, önce muhtarla veya buranın sivil toplum örgütleriyle koordineli çalışacağız. Yardıma muhtaç olan kim varsa doğrularını bulacağız. Çünkü bir de yardıma ihtiyacı olmayıp da alanlar var. Yardıma ihtiyacı olan başka birileri var onlara yardım gitmemiş. Arabası, evi olana yardım edilmiş. Yanlış bilgilerle muhtarın veya birilerinin tanıdığı olan kişilere yardımlar olmuş. Bu nedenle önce doğru olan ihtiyaç sahiplerini bulacağız. Bu yardımı da ben, muhtar ve Allah’tan başkası bilmeyecek. Esenyurt’ta ‘İhtiyaç kart’ sistemini uygulayacağız. Birçok belediye denemiş ama doğru olmamış. Biz hanımların direkt kendisine teslim edeceğiz. Vereceğimiz kart ile evinde neye ihtiyacı varsa istediği marketten alacak. Bu yardımı ne çocuğu ne de komşusu bilmeyecek. Bunu yapmak zorundayız çünkü yardım alanlar da yardım aldığını ve almak istediğini çok rahat söyler hale gelmişler. Seçim yaklaşıyor. Oy verme konusunda hala kararsız olanlar var. Beni bekleyen ve dinlemek isteyenler beni gördüklerinde, oyumu size vereceğim, kararımı verdim diyorlar. Bu nedenle daha çok gezmeliyiz” ifadelerini kullandı.