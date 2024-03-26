T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2022/10570 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/10570 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 47399 Ada, 1 Parsel, H blok 6. kat 28 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmazın borçlu adına olan tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Elvan Mahallesi, MehmetAkif Ersoy Caddesi, No:67H Daire No:28 Etimesgut Etimesgut/ANKARA

Yüzölçümü : 22.274,00 m2

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre parsel Konut alanında, Ayrık nizam, Emsal: 2,00 Yençok; 19 kat, olacak şekilde yapılaşma durumuna haizdir. Yapılaşması tamamlanmıştır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Aile konutu şerhi ile haciz ve ipotekler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.