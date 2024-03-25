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Özhaseki Adıyaman'da iftar programında konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle iftar programına katıldı.

Özhaseki Adıyaman'da iftar programında konuştu mask
Özhaseki Adıyaman'da iftar programında konuştu
Özhaseki Adıyaman'da iftar programında konuştu
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Programda konuşan Bakan Özhaseki, deprem felaketinin ardından bölgenin normalleşmesi adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bütün işler bitinceye kadar, bütün hak sahipleri 'size hakkımız helal olsun' deyinceye kadar buradayım" dedi. Depremde 680 bin ev ve 170 bin işyerinin yıkıldığını kaydeden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Depremlerde 680 bin evimiz, 170 bin işyerimiz yıkıldı. Maddi zarar 104 milyar dolar. İşin manevi zararını ölçecek bir cihaz çıkmadı daha her evde acı tütüyor. Hangi eve çay içmeye gitsek emin olun gözyaşları hala sel gibi akıyor. Zaten evden çıkarken hepimiz ağlayarak çıkıyoruz. Fakat bu felaket büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Çok şükür bizler hizmet eriyiz. Bu işleri yapmak istiyoruz insanımızın duasını almak istiyoruz. Ama bir taraftan da o günlerde sadece gelip buralarda turistik ziyaret gibi yaparak sonra da selfiler çekip giden belediye başkanları vardı. Siz onların kim olduğunu biliyorsunuz. Hava attıkları zaman yerlerinde durulmuyor, milyonlarca nüfusları var. Hiçbir sorumluluk hissetmediler."

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25 Mar 2024 - 21:30 DHA - Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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