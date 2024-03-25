"2050'de daha fazla suya ihtiyacımız olacak"

Yumaklı, bakanlık olarak dokunmadıkları ilçe ve mahallenin olmadığını belirterek, "Elbette çok geniş bir taşra teşkilatına sahibiz ama yüz yüze konuşmanın avantajını görüyoruz. Bu bizim için son derece mutluluk verici bir şey. Hakikaten tahmin edilenin de ötesinde çok ciddi bir tarımsal üretim potansiyeline sahibiz. Bu potansiyeli harekete geçirmek için zaman zaman birtakım projeler yapılıyor. Tohum desteği gibi farklı desteklere kadar pek çok şey yapıyoruz ancak son 1-1,5 yıldır kent tarımı dediğimiz bir şeyi devreye sokmaya çalışıyoruz. O da nedir? Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehrin merkezi itibarıyla üretemeyen ama etrafında çok büyük bir potansiyele sahip olan şehirlerde kent tarımını uygulayalım diyoruz" dedi.

'Yerel yönetimlerin son derece büyük bir önemi var'

Mamak'taki projelerin hızlandırılması gerektiğini ifade eden Yumaklı, "Sizlerin ürettiklerini çok uzağa gitmeden, 'Nereye satacağız' diye düşünmeden üretip, buralara çok hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak gerekiyor. İşte bunun yapabilmek için en önemlisi, sizleri temsil eden yerel yönetimlerdeki idarecilerimiz. Bununla alakalı Mamak'ta da birtakım projeler vardı ama bunları hızlandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla tekrar edeyim. Burada yerel yönetimlerin son derece büyük bir önemi var. Çünkü onlar sürekli sizlerle hemhal oldukları için daha hızlı, daha çabuk sonuç alınabilecek konuları onlar çok daha iyi bir şekilde takip edebiliyorlar" diye konuştu.

'Turgut Altınok başkanımıza da teveccühlerinizi istirham ediyorum'

2023 Mayıs ayından itibaren Türkiye'deki tarım anlayışını gelecek yıllarda değiştirmek üzere çalışmalara başladıklarını vurgulayan Yumaklı, "Her yaptığımız işi planlayalım, suyumuzu verimli şekilde kullanalım, su götürmeniz gereken yerler varsa planlamamızı hızlıca yapalım. Bu çerçevede Türkiye'deki 925 ilçenin ve il merkezlerinin yeniden tarımsal üretimi bir daha planlamak üzere çalışmaya başlayalım. Burada şu an ilçe ve il tarım müdürümüz var. Sizin burada hep birlikte daha geliri yüksek, daha uygun neler üretilebilirim çalışmasını zaten onlar yaptılar. Nisan ayıyla beraber sizlerle konuşmaya başlayacaklar. Mamak'ta sizlerin bu konuda teveccühleriniz gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerin sizler için iyi, verimli olabilmesi için bizlerin tahayyülleri ile yerel yönetimlerin tahayyüllerinin bir arada, sizlerin daha müreffeh bir hale gelebilmenizi sağlamak için teveccühleriniz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin de bunlara katkıda bulunması gerekiyor. 3-5 sene yatıp, sonra 'Yapacağız' demekle olmuyor. Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan Turgut Altınok başkanımıza da teveccühlerinizi istirham ediyorum" dedi. Yumaklı, konuşmasının ardından Mamaklı çiftçilere nohut tohumu dağıttı.