Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.10’da Datça ilçesi açıklarında bir lastik bottan yardım çağrısı aldı. Bölgeye giden ekipler, içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilen ve olumsuz hava şartlarından dolayı su alarak batma tehlikesi geçiren botta bulunan kaçakları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, lastik botun içerisindeki 1'i çocuk 16 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- Yaşam
Datça'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla Datça açıklarında, botları su alarak batma tehlikesi geçiren 1'i çocuk 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.