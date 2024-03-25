- Spor

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında, Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük izin sonrasında, bugün gerçekleşen antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor mask
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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25 Mar 2024 - 20:16 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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