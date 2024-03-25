Rusya'dan Mısır'a gitmek üzere denize açılan 179 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'LILA PIRAEUS' isimli dökme yük gemisi, saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan dökme yük gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a götürülüp demirletildi.
- Yaşam
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızalandı
Çanakkale Boğazı'nda, makine arızası yaşanan Liberya bayraklı dökme yük gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.