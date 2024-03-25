- Yaşam

Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bingöl Karlıova'da, yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Mehmetcan Kala (30), yaşamını yitirdi.

Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti mask
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Olay, öğle saatlerinde Karlıova Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmetcan Kala’ya, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait bir kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kala, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kala’nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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25 Mar 2024 - 18:50 DHA Bingöl- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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