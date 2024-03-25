Chughtai Sanat Ödülleri İzmir'de sahiplerini buldu

Pakistan Büyükelçiliği tarafından 2011 yılından bu yana Türkiye'deki lise öğrencileri arasında düzenlenen ve adını Pakistanlı sanatçı Abdul Rahman Chughtai'den alan Chughtai Sanat Ödülleri 2023'ün ödül dağıtım töreni 'Kültürel Kaleydoskop: Pakistan'ın Canlı Gelenekleri ve Mirası' temasıyla bugün İzmir'de gerçekleştirildi. Etkinliğe, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid baş konuk olarak katıldı. Toplantıda ayrıca Pakistan'ın İzmir Fahri Başkonsolosu Cahit Yaşar Eren, Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Pakistan Büyükelçiliği yetkilileri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenciler ve medya temsilcileri de yer aldı. Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, Pakistan ile Türkiye arasındaki özel ilişkinin altını çizerek, zaman ve coğrafya sınırlarını aşan ortak kültürel, dini ve manevi miraslarımızı vurguladı. Kardeşlik bağlarının tarihsel perspektifini paylaştı ve özellikle sanatçılar arası değişimi, karşılıklı turizm ve halklar arası temasların geliştirilmesi yoluyla kardeşlik ilişkisini daha da derinleştirmeyi arzuladığını söyledi.

Ödüller sahiplerini buldu

Katılımcı öğrencileri tebrik eden Büyükelçi Junaid, sergilenen sanat eserlerini övdü ve bunun öğrencilerin ilham verici yaratıcılığını, yeteneğini ve sıkı çalışmasını yansıttığını belirtti. Büyükelçi Junaid, sanat eserlerinin medeniyetler arasında köprü kurduğunu ve bu ödüllerin de bu amaca olumlu katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Yarışmada birincilik ödülü Balçova Anadolu Lisesi'nden Sümeyye Akburak'a verilirken, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nden Asude Hafsa Bekar ve Kerem Gözel sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Esma Beyza Ulaş, Eylül Akçalı ve Eylül Güneş 'Yetişen Sanatçı' ödülüne layık görülürken, Saliha Hilal Dirik ise 'Mansiyon' ödülüne layık görüldü.