Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile telefonla görüştü. Fidan'ın Stoltenberg'le gerçekleştirdiği görüşmede, bölgesel gelişmeler ve gelecek hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı. Fidan'ın Gabriel ile yaptığı görüşmede ise ikili ve bölgesel konular konuşuldu.
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Fidan ve Stoltenberg telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile telefonda görüştü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.