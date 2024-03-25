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Fidan ve Stoltenberg telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile telefonda görüştü.

Fidan ve Stoltenberg telefonla görüştü mask

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile telefonla görüştü. Fidan'ın Stoltenberg'le gerçekleştirdiği görüşmede, bölgesel gelişmeler ve gelecek hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı. Fidan'ın Gabriel ile yaptığı görüşmede ise ikili ve bölgesel konular konuşuldu.

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25 Mar 2024 - 18:26 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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