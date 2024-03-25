Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalarda; İstanbul’dan Ankara’ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine takibe alınan şüpheli araca operasyon yapıldı. Etimesgut ilçesi Eryaman-Göksu uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada; 6 kilo 80 gram amfetamin maddesi ve 1,17 gram esrar maddesi ele geçirildi.

2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.