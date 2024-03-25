Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalarda; İstanbul’dan Ankara’ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine takibe alınan şüpheli araca operasyon yapıldı. Etimesgut ilçesi Eryaman-Göksu uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada; 6 kilo 80 gram amfetamin maddesi ve 1,17 gram esrar maddesi ele geçirildi.
2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.