- Yaşam

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonunda, 6 kilo 80 gramı amfetamin ve 1,17 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında yürüttükleri çalışmalarda; İstanbul’dan Ankara’ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine takibe alınan şüpheli araca operasyon yapıldı. Etimesgut ilçesi Eryaman-Göksu uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada; 6 kilo 80 gram amfetamin maddesi ve 1,17 gram esrar maddesi ele geçirildi.

2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

# Ankara, narkogüç, Operasyon, Uyuşturucu, ile, bir, istanbul

25 Mar 2024 - 17:45 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL