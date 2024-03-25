"Projelerimi taklit etmeye başladılar"

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Ankara'nın Nallıhan ilçesini düzenlenen mitingde konuştu. Yavaş, artık televizyonlarda Ankara'nın konuşulmadığını, farkın ne kadar olacağının konuşulduğunu belirterek, rekor bir oyla seçileceğini söyledi. Kendisi hakkında 'seçimden önce yardımları kesecek' şeklinde propaganda yapıldığını aktaran Yavaş, aksine insani ve İslami bir şekilde bir elin verdiğini hiç kimse görmeden ve esnafı ayakta tutacak şekilde yardımların yapıldığını söyledi. Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok'un, kendisinin senelerdir gerçekleştirdiği 'Başkent Kart', 'Kantin Desteği' gibi projeleri taklit ettiğini belirterek, "Hem 'projeleri yok' dediler, araştırma yapıp Mansur Yavaş'ın niye sevildiğini anlayınca da Mansur Yavaş'ın projelerini taklit etmeye başladılar. Ben 200 bin aileye doğal gaz veriyorum, 200 bin aileye protein desteği veriyorum. Siz de belediye başkanısınız. Eskiden 'kim ne verirse 5 fazla' derlerdi ya akılları şimdi başlarına geldi. 'Bütün emeklilere 5 bin lira vereceğim' diyor. Ankara'da 1 milyon 100 bin emekli var. Aylık 6 katrilyon tutuyor. Peki şimdi halen de belediye başkanısınız; ben Keçiören'de 50 bin aileye destekte bulunuyorum, onun bulunduğu destek sayısı 5 bin" ifadelerini kullandı.

'İşin gerçeği bu, boş vaatlere gerek yok'

1 Nisan'dan sonra büyük zamlar geleceğini öne süren Yavaş, "Ama bu büyük zamlar onların kendi iş adamlarına değil, maalesef esnafa, memura ve dar gelirliye yüklenecek. Bunu da önlemenin yolu işte sandıkta bu müdahaleyi gösterip yanlış yaptıklarını göstermekten başka çare yok. Yoksa 'nasıl olsa oy veriyorlar' diye gene dar gelirliye sabit gelirliye yüklenecekler" dedi.

7-8 aydır emeklilere düzenli olarak destekte bulunduğunu söyleyen Yavaş, açlık sınırının 16 bin TL olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Emeklilere destek olmayalım da iyice hükümete düşman olsunlar mantığıyla hareket edebilirdim. Asla böyle bir şey yapmadık. Hemen duruma el koyduk. Düzenli şekilde 7-8 aydır emeklilere destek oluyoruz. Yine desteğimiz olacak. O insanların en azından soğukta üşümemelerini, aç kalmamalarını sağlıyoruz. Keçiören'de de 5 bin emekliye destekte bulunuyorum. 7-8 aydır emeklilerin mağduriyeti belli. Daha bu arkadaşımız 5 emekliye ödeme yapmadı. Ondan sonra baktı ki seçim gidiyor, salladıkça sallıyor. İşin gerçeği bu, boş vaatlere gerek yok" diye konuştu.

'31 Mart akşamı iyi haberlerinizi bekliyoruz'

Türkiye'deki adaletsiz gelir dağılımının en büyük sebebinin yolsuzluk ve israf olduğunu kaydeden Yavaş, artık büyük kentlerin, büyük ilçelerin de çalınmadan yönetilebileceğini göstermek istediklerini ve bugüne kadar tek bir çalışanının bile savcılığa gitmediğini söyledi. Belediye Meclisi'nde çoğunluğun alınması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "2019'da seçimi kazanmamıza rağmen Belediye Meclis üyesi sayımız 148'de 40 kişiydi. Yani 108'e 40 kişi çalıştık. Allah'a şükür tüm engellemelere rağmen de alnımız açık bir şekilde karşınıza çıktık. Hiçbir faaliyeti de durdurmalarına izin vermedik. Ankara'da bizim işimiz tamam, Allah nasip ederse yüzde 60'a yakın merkezden oy alıyorum zaten. Ancak Belediye Meclisi'nde eksiğimiz var. Bu eksiğimizi ancak Ertunç Başkanı seçerek sizler tamamlayabilirsiniz. Ben ikinci defa aday oluyorum ve bırakıyorum. Beypazarı'nda da 2 dönem yapmıştım. Benim prensibim bu. Bu nedenle son 5 yılı inşallah benimle el ele tutuşacak bir belediye başkanıyla birlikte geçirelim. Nallıhan'ı da inşallah birlikte ayağa kaldıralım. 31 Mart akşamı iyi haberlerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.