Abdul Qahar Balkhi, DEAŞ saldırısını kınadı

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi Moskova'daki terör saldırısını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kınadı.
Abdul Qahar Balkhi yaptığı paylaşımda "IEA-MoFA, Rusya'nın Moskova kentinde DEAŞ tarafından üstlenilen son terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor ve bunun tüm insan standartlarının açık bir ihlali olduğunu düşünüyor.
Afganistan ve dünyanın diğer bölgelerinde de sivilleri hedef alan DEAŞ, bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.