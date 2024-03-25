- Dünya

Abdul Qahar Balkhi, DEAŞ saldırısını kınadı

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Abdul Qahar Balkhi, DEAŞ saldırısını kınadı mask

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi Moskova'daki terör saldırısını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  kınadı.

Abdul Qahar Balkhi yaptığı paylaşımda "IEA-MoFA, Rusya'nın Moskova kentinde DEAŞ tarafından üstlenilen son terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor ve bunun tüm insan standartlarının açık bir ihlali olduğunu düşünüyor.

Afganistan ve dünyanın diğer bölgelerinde de sivilleri hedef alan DEAŞ, bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı.

# Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, Moskova, terör saldırısı, bir, sosyal, daha, son

25 Mar 2024 - 15:21 - Dünya

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL