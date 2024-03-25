Ali Yerlikaya İzmir'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli programlar için İzmir'e ziyarette bulundu. İlk olarak, Bakan Yerlikaya esnafı ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir programı kapsamında Buca'nın Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Buca Belediye başkan adayı Adnan Öztekin'in de eşlik etti. Esnafla sohbet eden Bakan Yerlikaya, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.