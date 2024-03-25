25 Mar 2024 - 15:15- Siyaset G:

Ali Yerlikaya İzmir'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli programlar için İzmir'e ziyarette bulundu. İlk olarak, Bakan Yerlikaya esnafı ziyaret etti.

Ali Yerlikaya İzmir'de mask
Ali Yerlikaya İzmir'de
Ali Yerlikaya İzmir'de
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli programlar için İzmir'e ziyarette bulundu. İlk olarak, Bakan Yerlikaya esnafı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir programı kapsamında Buca'nın Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Buca Belediye başkan adayı Adnan Öztekin'in de eşlik etti. Esnafla sohbet eden Bakan Yerlikaya, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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25 Mar 2024 - 15:15 DHA İzmir- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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