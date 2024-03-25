Ali Yerlikaya İzmir'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli programlar için İzmir'e ziyarette bulundu. İlk olarak, Bakan Yerlikaya esnafı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir programı kapsamında Buca'nın Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti Buca Belediye başkan adayı Adnan Öztekin'in de eşlik etti. Esnafla sohbet eden Bakan Yerlikaya, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.