“DÖĞÜŞBELEN’E KADIN ELİ DEĞECEK”

Muğla, Köyceğiz İlçesinin tek kadın muhtar adayı olan Ümran Kabaağaç, “Döğüşbelen Mahallesi’ne kadı eli değecek” dedi.

Döğüşbelen’de doğduğunu, çalışma hayatını tamamladıktan sonra emekli olup, doğduğu yere geldiğini söyleyen Ümran Kabaağaç, köyümüzün ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözümlemek için muhtarlığa aday olduğunu belirterek “Yaşamın getirdiği tüm yükü erkeklerle paylaşan kadınların yaşadığı yerin yönetiminde de eşit temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekip arkadaşlarımın ve bizim gibi düşünen kadınların desteğinden aldığım güçle, Döğüşbelen halkının bizi destekleyeceğinden şüphe duymuyorum” diye konuştu.

Ümran Kabaağaç, Muhtarlık azalarını da kadınlardan oluşturmuş. Döğüşbelen kadın azalar şunlar : Fatmana Menteşe, Nigar Ölmez, Hamide Canyılmaz (Ayten), Jale Baki, Esma Yılmaz