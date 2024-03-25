CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeklinin yalana, sahte vaade karnı tok. Madem emekliye para yok, 31 Mart'ta AKP ve MHP'ye oy moy yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te düzenlenen parti mitingine katıldı. Sağanak yağmur altında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde, Özgür Özel, CHP Kilis Belediye Başkan adayı Hakan Bilecen'e destek çağrısında bulundu. Kentte yapılan anketlerde CHP'nin kazanma olasılığının yüksek olduğunu vurgulayarak, bu sebeple Kilis'e geldiğini ifade etti.

Özgür Özel, "Normalde 45 günlük kampanya sürecinde Kilis'e yolumuzun düşmesi zor. Ama Kilis'teki bu çaresizlik, tükenmişlik, bıkkınlık yeniliği, gençliği, dinamizmi çağırıyor. Burada yaptırdığımız anketler sürekli iyiye gidiyor. Anketlere baktım AKP ve MHP'liler de bize destek veriyor. Seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı, Kayseri'den Kilis'e geldi. Çünkü anketi gördüler, Kilis'in artık yeni birisini istediğini gördüler" diye konuştu.

Özel, "Erdoğan, Kilis'in derdini konuşmadı, burada Kilis'e ne yapacağını Kilis'in sorunlarını nasıl çözeceğini, çiftçiyi, emekliyi, emekçiyi, işsizliği konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu. Zaten buna itiraz ediyoruz ve diyoruz ki İstanbul'u İstanbul'da, Ankara'yı Ankara'da konuş, hiç olmazsa Kilis'e geldiğinde yüzümüze bakıyorsun bari Kilis'te Kilis konuş" dedi.

Özgür Özel, CHP'nin belediye başkan adayı Hakan Bilecen'in seçilmesi halinde sağ omzunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sol omzunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, arkasında ise CHP Genel Başkanı olarak kendisinin olacağını söyledi.

'EMEKLİNİN YALANA, SAHTE VAADE KARNI TOK'

"Emekliler sıkıntı içinde” diyen Özel, şöyle devam etti:

“22 yıl önce Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretken şimdi en düşük emekli maaşı 0,6 asgari ücret düzeyine geldi. Tayyip Bey emekliye ilişmese, karışmasa 1,5 asgari ücret bugün bir emekli maaşı 26 bin liraydı. O gün emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken, bugün sadece 2,5 çeyrek altın alınıyor, yani 5,5 çeyrek altın kayıp. Kilis'te hayat pahalılığı herkesi mahvetti. Kilis'te her evde yapılan Kilis tavası vardır ve yapılan zamlar nedeniyle geçen yıldan bu yana Kilis tava maliyeti yüzde 130 zamlandı. Şimdi gazete ve televizyonlar söylesin, Özgür Özel Kilis'te yağmur altında Kilis tava hesabı yaptı diye. Geçen yıl emekli maaşıyla 135 porsiyon Kilis tava yapılabiliyordun bugün ise 75 porsiyon yapılabiliyor. İktidarın emekli hesabı fındık, zeytin, sucuk ve boyozda tutmadığı gibi Kilis tavada da tutmuyor. Kilis yoksullaşıyor, emekli ete, kıymaya hasret. Emekliler 10 bin lira alıyor ve Kilis'te en düşük ev kirası 10 bin lira. Emekli ya aç kalacak ya sokakta kalacak ve biz bu anlayışa isyan ediyoruz. Tayyip Erdoğan 'Emekliler halinden memnun, Özgür efendi kışkırtıyor' dedi. Sonra bütün siyasiler konuştu, emekliler meydanlara doluştu ve başladın 'çalışma yapıyoruz' demeye. Geçen hafta grup başkanvekilin çıktı 'cumartesi müjde geliyor' dedi. Emekliler bekledi ama fos çıktı, pazar İstanbul mitingine sakladı diye düşündü emekliler, bekledi ama yine fos çıktı. En nihayetinde bayramdan sonra '16 Nisan’ı bekleyin' dediler. Emeklinin yalana, sahte vaade karnı tok. Madem emekliye para yok 31 Mart'ta AKP ve MHP'ye oy moy yok."

Çiftçilerin de büyük sıkıntı içerisinde olduğunu ve bir kilo buğday satıp, bir bardak çay içemediğini söyleyen Özel, partililerinin öğretilmiş çaresizliğe karşı dikkatli olmalarını isteyerek, "Sakın CHP kazanamayacak, AKP gelmesin diye MHP'ye vereyim düşüncesine kapılmayın. O günler geçmişte kaldı. Kilis'te ankette kafa kafayayız bir puan değil yarım puanın yarısı var aramızda" dedi.

Özgür Özel, konuşmasının sonunda alanda bulunanlardan, yanına çağırdığı partisinin belediye başkan adaylarına 31 Mart'ta destek vermelerini istedi.