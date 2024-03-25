Yargı birinci oldu

Kanal D'nin Emmy ödüllü dizisi Yargı'nın son bölümü, seyircileri adeta ekranlara kilitledi. Heyecanın ve tempoda hiçbir düşüş yaşanmadığı bölüm, iki kategoride yüksek izlenme rakamları elde ederek reyting sıralamasında zirveye yerleşti.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı dizi Yargı’nın yayınlanan yeni bölümünde heyecan bir an olsun düşmedi. İntikam ateşiyle yanan Eren, bulduğu görüntüleri defalarca izleyerek bir ipucu yakalamaya çalıştı. Tuğçe’nin başına gelenlerin haberlere çıkmasıyla apartmanda Tuğçe’nin kurtardığı eskort kadın karakola gidip ifade vermek istese de patronu buna izin vermedi. Kartal’dan Tuğçe’nin yaşadığını öğrenen Erbil, Ferdi, Rıdvan büyük panik yaşadılar. Eren’in yanına gelen Efe, Eren’e yaptığı planda ona yardım etmek istediğini söyledi. Olayın yaşandığı evde inceleme yapan Ilgaz ve ekibi onlardan önce eve birinin girdiğini anladılar. Ilgaz Eren’in kendi başına iş yapmasından korkarak Eren ile konuştu.

EREN FAİLLERİ BULDU

Ceylin ve Yekta, Ilgaz ile birlikte olay yeri olan apartmana gitti. Bu esnada Yekta sokaktaki bir evsizden apartmana bir eskortun girdiğini öğrendi. Bu sırada Efe öğrendiği restoran ismini Eren’e verdi ve onunla mekana gelmek istedi fakat Eren onu karıştırmak istemediğini söyledi. Restoranda giden Eren mekanın kamera kayıtlarından Kartal hariç diğer 3 kişinin yüzlerini net şekilde gördü ve hesabı ödeyen Rıdvan’ın kimlik bilgisine ulaştı.

BU DEPODAN ÇIKIŞ YOK

Yargı final sahnesi ile de çok konuşuldu. Eren yaptığı plan doğrultusunda Rıdvan’ın dükkanına gitti ve girişte emniyetle telefonla konuşuyormuş gibi yaparak Ferdi’nin adresini bulduklarını Rıdvan’a duyurdu. Eren’in arkasından büyük panik yaşayan Rıdvan hemen Ferdi ile buluştu. Ormanlık alana giden ikili Ferdi’nin teslim olacağım demesi üzerine tartıştı ve Rıdvan Ferdi’yi öldürdü. Bu esnada onları takip eden Eren Rıdvan’a bayıltarak onu bir evin deposuna taşıdı. Rıdvan’ı öldüresiye döven Eren ondan diğer ismi öğrenmek istedi. Kartal Tuğçe’yi öldürmek için doldurduğu şırıngayla yoğun bakıma girerken Ilgaz ve Ceylin koşarak hastaneye girdi. Tam bu esnada Eren’in Rıdvan’ı tuttuğu evden bir silah sesi duyuldu.

YARGI, PAZAR’IN GALİBİ OLDU

Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Heyecanın ve temponun bir an olsun düşmediği bölüm iki kategoride yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EMMY ÖDÜLLÜ DİZİSİ

2023 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi "Telenovela" ödülünü alan, Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ heyecan dolu yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.