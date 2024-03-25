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Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Edirne'de polis tarafından Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi, tutuklandı.

Yunanistan’a kaçarken yakalandılar mask

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ve FETÖ/PDY şüphelisi S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

# edirne, İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle mücadale

25 Mar 2024 - 14:12 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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