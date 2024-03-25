Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ve FETÖ/PDY şüphelisi S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Yunanistan’a kaçarken yakalandılar
Edirne'de polis tarafından Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi, tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.