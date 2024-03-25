Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ve FETÖ/PDY şüphelisi S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.