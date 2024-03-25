" Eğer kayıt dışı bir iş yapıldıysa gerçekten yanlış"

Ali Babacan, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi. Ünye ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Babacan, kent ziyaretlerinde emeklilerin feryat ettiğini söyledi. 10 bin TL olan emekli maaşı ile geçinmenin zor olduğunu belirten Babacan, " Türkiye şu anda gerçekten çok büyük bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Şu anda adı konmamış büyük bir kriz yaşıyoruz. Neden derseniz? Türkiye'nin neresinde olursanız olun, otobüsümüzden ya da arabamızdan ayağımızı sokağa atar atmaz emekliler etrafımızı çeviriyor ve 'Geçinemiyoruz' diyorlar. 'Sıkıntı büyük' dediler. 'Açız' dediler. Gerçekten bugün 10 bin liralık bir emekli maaşı ile mümkün değil. Temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamak mümkün değil. Eğer bir emeklimiz kendi oturduğu evin sahibi değilse, emeklimiz kira ödemek zorunda kalıyorsa; o emeklimizin temel gıda ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil. Bugün kiralık bir evde oturan emeklimiz aynı zamanda aç. Karşı karşıya kaldığımız tablo bu" diye konuştu.

'MERKEZ BANKASI'NIN FAİZİ YÜZDE 8'DEN YÜZDE 50'YE ÇIKTI'

Babacan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 9 kere faiz artırıldığını işaret ederek, "Emekli ve çiftçi feryat edince iktidar, 'Para yok, ne yapayım' diyor. Halbuki para var mı yok mu size iki tane rakam vererek açıklayacağım. Bu yılın bütçesindeki faiz ödeneği 1 trilyon 254 milyar. Tarıma ayrılan kaynak 94 milyar. Bu hükümet, milyonlarca çiftçiye verilen tarım desteğinin tam 14 katı faiz ödüyor. Demek ki isteyince faize para buluyor. Seçimden önce, 'Bu ülkenin başında olduğumuz sürece faiz artmaz, daha da inecek' dedi. Sayın Erdoğan ne dedi? 'Bu ten bu bedende olduğu sürece iddiamdan vazgeçmeyeceğim' dedi. Seçimden sonra tam 9 kere faiz arttırdı. Merkez Bankası’nın faizi yüzde 8’den yüzde 50’ye çıktı. Ekonominin başına geldiğim gün, 2002'de faiz yüzde 47'ydi. Çok çalıştık, mücadele ettik tek haneli rakamlara indirdik. Faizi de enflasyonu da tek haneye indirdik. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Merkez Bankası faizi 2002'de devraldığımızdan daha yüksek bir rakam. 'Nereden nereye' diyor. Buradan, Ünye'den kendisine sesleniyorum. Nereden nereye? Faize 1 trilyon 254 milyar, çiftçiye 94 milyar" dedi.

'DEVLETTEN TEK BİR KURUŞ GELİRİMİZ YOK'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine de değinen Babacan, "Kayıt dışılık gerçekten Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Sadece ekonomik bir sorun değil. Aynı zamanda bir ahlaki sorun. Maalesef şu andaki bütün bu seçim propagandasında gördüğünüz, seçim kampanyasında gördüğünüz harcamalarda da pek çok parti açısından kayıt dışılık söz konusu. Bütün bu seçim propagandasında süslemelere bir bakalım. Deva Partisi olarak sadece il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız ve seçim bürolarımızın önlerinde mütevazi çalışmalar yapıyoruz. Ama bazı şehirlerde gökyüzünü göremiyorsunuz. Peki, bu paranın kaynağı nerede? Ya devlet parası ya belediye parası ya da seçilebilecek belediye başkanlarından bir şeyler umanların parası. Maalesef siyasetin finansmanı düzeltilmesi gereken bir alan. Eğer kayıt dışı bir iş yapıldıysa gerçekten yanlış. Ama bu görüntüler, birkaç yıl öncesine ait görüntüler. Bu görüntüler yanlış da bu görüntüleri elinde tutup, zamanında gerekli hukuki işlemleri başlatmayan, yargı süreçlerini başlatmayıp seçime 3 hafta kala sürüme verenlerde de hiç suç, günah yok mu? Demek ki yıllardır bunu örtmüşler. Suç ortadayken suçu örtbas etmek ayrı bir suç değil mi? Siz yıllardır bu görüntüler elinizdeydi de niye ortaya getirmediniz? Niye zaman ayarlı bomba gibi getirdiniz de seçimden 3 hafta önce devreye soktunuz? İkisi de yanlış. Eğer o paralar kayıt dışı ise yanlış, ama seçimden 3 hafta önce görüntüleri piyasaya sürmekte bir başka yanlış. Dolayısıyla siyasette finansmanı hukuki, kayıt içi ve ahlaki olması gerektiğini iddia ediyoruz ve bizim kampanyamızın her biri kuruşu helaldir. Devletten tek bir kuruş gelirimiz yok. Teşkilatlarımızın topladığı bağışlar ya da adaylarımızın kendi şahsi kaynakları ile yürüyen bir kampanyamız var" diye konuştu.

Babacan, konuşmasının ardından Çamaş ve Altınordu ilçelerinde seçim otobüsünden halkı selamladı.