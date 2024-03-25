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Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 7 madalya

İtalya'da düzenlenen 18. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 2. ayağında Türk sporcular, toplamda 3'ü altın olmak üzere 7 madalya kazandı.

Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 7 madalya mask
Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 7 madalya
Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 7 madalya
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İtalya'da düzenlenen 18. CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 2. ayağında Türk sporcular, toplamda 3'ü altın olmak üzere 7 madalya kazandı.

Udine kentinin Lignano Sabbiadoro kasabasında gerçekleştirilen 2'nci ayak müsabakalarında 121 takım mücadele ederken, Türkiye'den Bakırköy Ataspor Kulübü ve İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünün yüzücüleri organizasyonda yarıştı. Kupanın ikinci ayağında madalya kazanan sporcular şu şekilde:

ERKEKLER

Büyükler:

Derin Toparlak: 1500 metre-SF (Altın), 800 metre-SF (Gümüş), 400 metre-SF (Bronz) (Bakırköy Ataspor Kulübü)

Derin Atman: 50 metre-AP (Altın) (Bakırköy Ataspor Kulübü)

Gençler:

Yekta Çelik Saltık: 50 metre-AP (Bronz), 50 metre-SF (Bronz) (İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü)

KADINLAR

Gençler:

Adasu Ramazanoğlu: 400 metre-SF (Altın) (Bakırköy Ataspor Kulübü)

ERKEKLERDE İLK SIRA BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ'NÜN OLDU

Sporcuların elde ettikleri sıraya göre topladıkları puanlar sonucunda Bakırköy Ataspor Kulübü büyük erkeklerde 351 puanla ilk sırayı aldı. İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü genç erkeklerde 286 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Bakırköy Ataspor Kulübü Başantrenörü Canberk Babaoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bu gururu yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kulübün su sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Tuğba Sezen ise açıklamasında, "Başarılı olmaktan başka alternatifimiz yoktur. Bu nedenle iyisini değil en iyisini yapmak için yola çıktık, bu yolda da emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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25 Mar 2024 - 13:39 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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