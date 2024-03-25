Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, saat 13.10'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre aktarıldı. Sarsıntının merkez üssünün Saimbeyli ilçesi olduğu ve 7,02 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
- Çevre
Adana'da deprem
AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli olarak kaydedilen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgilendirme yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.