Adana'da deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, saat 13.10'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre aktarıldı. Sarsıntının merkez üssünün Saimbeyli ilçesi olduğu ve 7,02 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.