Tanımadığı kişiyi ‘yan baktın’ diyerek bıçakladı

Kadıköy'de, sokakta yürüyen D.K. adındaki bir birey, tanımadığı M.Ç.'yi yan gözle bakması sebebiyle bıçakladı. Yaralanan M.Ç. hemen hastaneye kaldırılırken, şüpheli D.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D.K. isimli bir kişi yolda yürürken M.Ç. isimli tanımadığı birini kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladı. D.K. olay yerinden kaçarken M.Ç. ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan D.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. D.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.