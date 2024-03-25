- Çevre

Tekirdağ'da şiddetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde fırtına uyarısını takiben Tekirdağ ve çevresinde sağanak yağış ile dolu etkili oldu.

Tekirdağ'da şiddetli yağış mask
Tekirdağ'da şiddetli yağış
Tekirdağ'da şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ( MGM), Marmara Bölgesi'nde fırtına uyarısını takiben Tekirdağ ve çevresinde sağanak yağış ile dolu etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) bu sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı. Tekirdağ'da sabah saatlerinde sağanak ile yer yer dolu yağışı etkili oldu. İl merkezinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu il merkezinde yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Çorlu ve Şarköy ilçelerinde de yağmurla birlikte dolu yağdı. Çorlu'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlar ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.

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25 Mar 2024 - 13:23 DHA Tekirdağ- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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