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Komşususun arabasında yaşamını yitirdi

Kayseri'de, rahatsızlanınca hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binen Murat Koç (54), yaşamını yitirdi.

Komşususun arabasında yaşamını yitirdi
Komşususun arabasında yaşamını yitirdi
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Kayseri'de, rahatsızlanınca hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binen Murat Koç (54), yaşamını yitirdi. Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi 1829. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir rahatsızlığı bulunan Murat Koç, hastaneye iğne yaptırmak için komşusunun 38 AGZ 213 plakalı otomobiline bindi. Komşusu, bir süre sonra Koç'un hareket etmediğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk incelemenin ardından Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Koç'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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25 Mar 2024 - 13:21 DHA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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