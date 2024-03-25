Fransa'dan Üst Düzey Önlem

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ülkede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.
Fransa Başbakanı Attal, yaptığı açıklamada, “Moskova'daki saldırının ardından bu akşam Cumhurbaşkanı tarafından Elysee'de bir Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. DEAŞ’ın saldırının sorumluluğunu üstlenmesi ve ülkemize yönelik tehditler göz önünde bulundurularak, Vigipirate’nin (Fransa'nın ulusal güvenlik uyarı sistemi) en üst seviyeye, yani acil seviyesine yükseltmeye karar verdik” dedi.
BATACLAN SALDIRISI
Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te Bataclan tiyatrosunda düzenlenen terör saldırısında 131 kişi hayatını kaybetmiş, 416 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda 7 terörist de etkisiz hale getirilmişti. Saldırı, DEAŞ tarafından üstlenilmiş, Eylül’de Fransa Hava Kuvvetleri, Irak ve Suriye’de DEAŞ unsurlarını vurmuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.